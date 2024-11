PF cumpre mandados em Fortaleza contra grupo suspeito de movimentar R$ 6 bi em crimes financeiros

A Polícia Federal (PF) cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Brasil e no exterior, sendo dois deles em Fortaleza , nesta sexta-feira, 26. A ação faz parte da Operação Tai-Pan que, desde 2022, investiga uma organização criminosa suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro .

Em alguns endereços, equipes da Receita Federal também foram autorizadas a participar das buscas com fins de análise fiscal.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 6 bilhões no intervalo de cinco anos; sendo R$ 800 milhões somente em 2024 .

Todavia, foi a partir do incremento de métodos modernos, como o uso de fintechs e a transferência de dinheiro para criptoativos , que a organização criminosa teria conseguido alavancar os valores movimentados, saindo da casa dos milhões para os bilhões de reais.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas. Se confirmadas, as penas podem chegar a 35 anos de prisão.

O principal objetivo do esquema era atender a constante demanda de dinheiro para a China. Além disso, outras pessoas interessadas em ocultar capitais, lavar dinheiro ou receber dinheiro do exterior também poderiam participar.

O grupo contava com a participação de estrangeiros e brasileiros, atuando nas mais variadas funções, incluindo polícias militares e civis, além de gerentes de bancos e contadores .

De acordo com a PF, a investigação revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal , com atuação em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolícia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e Hong Kong, e China. Esses dois últimos seriam os principais destinatários dos recursos de origem ilegal.

As investigações também revelaram a existência de indícios apontando o envolvimento do grupo com outras organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho e outros crimes.

Confira os locais de cumprimento dos mandados

Fortaleza/CE - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

Brasília/DF - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

Cajamar/SP - 1 Mandado de prisão preventiva 1 Mandado de busca e apreensão

Campinas/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

Exterior - 2 Mandados de prisões preventivas

Feira de Santana/BA - 1 Mandado de busca e apreensão

Florianópolis/SC - 1 Mandado de prisão preventiva



Foz do Iguaçu/PR - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

Guarulhos/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

Itaquaquecetuba/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão

São José/SC - 1 Mandado de busca e apreensão

São Paulo/SP - 6 Mandados de prisões preventivas e 31 Mandados de busca e apreensão

Vila Velha/ES - 1 Mandado de busca e apreensão



Atualizada às 12 horas