Feira do Conhecimento começa hoje (21)

Mastro João Carlos Martins Crédito: Divulgação

"Popularizar ciência, tecnologia, negócios e inovação". Esse é o objetivo declarado da Feira do Conhecimento que tem início nesta quinta-feira (21/11), às 13h no Centro de Eventos do Ceará. Gratuito, segue até o sábado (23/11) com programação ampla de palestras, Torneio de Robótica, Salão do Inventor, a premiação de inovação Ceará Awards, apresentações do Ciência Itinerante, Arenas Metagames, Drone, Espaço Ceará Games e Pocket Ciência, batalhas de Just Dance e muito mais. Hoje a agenda contempla o maestro João Carlos Martins, o produtor e diretor musical KondZilla e o artista David Valente. Outras temáticas como Inteligência Artificial e Desigualdade, Sustentabilidade e Agricultura Familiar também compõem a programação desta quinta-feira. As inscrições podem ser realizadas AQUI.

O POVO/CBN montou um estúdio na Feira, de onde transmitirá uma programação temática para você. Hoje, inclusive, teremos Tecnosfera das 15:30 às 17:30.

A programação: Quinta-feira (21/11) Palco Arena do Conhecimento



14h - Solenidade de abertura (Governo do Ceará/Secitece)

15h – Palestra e apresentação “A música venceu”, com Maestro João Carlos Martins

16h - “Empreendendo no entretenimento”, com Kondzilla

17h - “Sorrir e cantar, acreditar e vencer”, com David Valente Palco POPTEC

15h30 - Inteligência Artificial e desigualdade: apontamentos para um mundo em transformação, com Raquel Aguiar (IOC/Fiocruz), Adriano De Lavor (ABRASCO) e André Huang (InternetLab)

16h30 - Mesa redonda Íris: Ações inovadoras para o Governo do Estado

17h30 - Lançamento dos perfis profissionais para o futuro do Ceará – Indústria 4.0 & transformação digital, sustentabilidade, ESG, água e meio ambiente

Palco Conexão

15h30 - ESG, Inovação e Inteligência Artificial: do propósitos aos bons resultados, com Ana Paula Arbache (Hub Mulher)

16h30 - IOT e oportunidades do Hub BeOn, com Fábio Ortiz (Hub BeON)

17h30 - Política Estadual de Economia de Impacto – compromisso com o desenvolvimento sustentável, com Comitê Estadual de Negócios de Impacto (CENI)

Outras atividades

13h às 16h - Oficinas Maker e Exposições - Estande Maker/Hacker

16h - Mesa Redonda Agricultura Familiar - Estande NUTEC

16h - Roda de Conversa Mulheres e Cultura Digital - Estande Maker/Hacker

17h - Roda de Conversa: Embalagens Sustentáveis para Alimentos: Inovações, sustentabilidade e desafios - Estande NUTEC

17h30 - Oficina: Introdução ao Desenvolvimento Web com PyLadies - Estande Maker/Hacker Sobre a Feira do Conhecimento

Em sua 8ª edição, a Feira do Conhecimento (FdC) é um evento para popularização da ciência, tecnologia, inovação e negócios, com programação gratuita para todas as idades. É uma realização do Governo do Ceará, por meio Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). O evento conta com patrocínio Master de Senai Ceará e Sistema Fecomércio; patrocínio Mega de Funcap e Brisanet; patrocínio Top de CNA Idiomas, Studio Games, Wissentech e Zeiss; e apoio de Sebrae, Grupo de Comunicação O Povo, Assespro/Seitac, UCEG, Ascende Jogos, Pixels, Loucos por Games, Cagece, Etice, Iris, Unifametro, Uece, UVA, Urca, Nutec e IFCE.

