Porto do Pecém: PF intercepta 29kg de cocaína escondidos no casco de um navio com destino à Espanha

A embarcação tinha como destino o Porto de Barcelona, na Espanha Crédito: Divulgação/PF

Durante uma fiscalização de rotina no Porto do Pecém, realizada na última sexta-feira, 15, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de 29kg de cocaína que estavam escondidas no casco de um navio. A embarcação tinha como destino o Porto de Barcelona, na Espanha. Para a retirada do material, foi necessário acionar os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para a realização dos procedimentos.

Em nota, a PF informou que instaurou um inquérito policial para realizar a perícia no material apreendido. Após a conclusão das análises, os investigadores pretendem revelar a materialidade e a autoria do crime. Os suspeitos, depois de identificados, poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Tráfico marítimo No dia 15 de julho de 2023, O POVO divulgou uma série com quatro episódios mostrando como o tráfico marítimo de drogas se consolidou nos portos da região Nordeste. A proximidade dessa área da costa brasileira com os destinos finais, África e Europa, teria atraído os grupos criminosos.