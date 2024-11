Atropelamento deixa várias crianças feridas na China

O incidente ocorre no momento em que o país permanece em choque com dois ataques que deixaram várias vítimas na semana passada: um atropelamento em um centro esportivo e um ataque com facas contra uma escola profissionalizante.ç

Vídeos publicados nas redes sociais chinesas, que coincidem com as imagens online disponíveis da escola, mostram dezenas de crianças fugindo em pânico.

Alguns analistas associam o aumento dos ataques fatais este ano na China com um crescente mal-estar e desespero no país devido à desaceleração econômica.

Na segunda-feira da semana passada, um homem matou 35 pessoas e feriu mais de 40 ao avançar com seu carro contra uma multidão na cidade de Zhuhai, sul do país, no ataque com o maior número de vítimas fatais no país em uma década.

As autoridades demoraram quase 24 horas para anunciar o número de mortos e os vídeos do ataque foram rapidamente removidos das redes sociais.

A polícia afirmou que o suspeito, identificado pelo sobrenome Fan, agiu "por insatisfação com a divisão de bens após o divórcio".