Pet Ceará Móvel funcionará no Shopping RioMar Fortaleza até 30 de novembro

A partir desta terça-feira, 19, o Pet Ceará Móvel terá um novo endereço em Fortaleza. O local será no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu, com serviços de atendimento veterinário gratuito. A ação é realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Animal (Sepa). O funcionamento será realizado a partir das 7h.

De acordo com o Governo do Ceará, o Pet Ceará Móvel vai ficar no local até o dia 30 de novembro, com atendimentos realizados de segunda a sábado, com os horários das 7h às 16h, e no domingo das 7h às 12h. No local será possível realizar o agendamento de castração e retirada de fichas para consultas.