Chanceler alemão pede conclusão de acordo comercial UE-Mercosul 'de uma vez por todas'

"Depois de mais de 20 anos [de negociações], temos que finalizar o acordo de livre comércio com o Mercosul", disse Scholz em uma coletiva de imprensa à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

A Comissão Europeia, com o apoio de vários países, incluindo Alemanha e Espanha, espera assinar antes do final do ano o acordo de livre comércio que está sendo negociado desde 1999 entre o bloco europeu e os fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai).

Mas outros membros da UE se opõem, especialmente a França, que defende seu poderoso setor agrícola.

Nesta segunda-feira, agricultores franceses lançaram uma nova série de manifestações para protestar contra o acordo.