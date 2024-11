Capela localizada em estacionamento de shopping de Fortaleza passa a celebrar missas em horários fixos

A missa inaugural será realizada em formato campal, proporcionando espaço para participação ampliada dos fiéis. Padre Helano Samy destaca o papel da nova capela como “um lugar de bênção, de paz e mais um espaço de evangelização para a Arquidiocese de Fortaleza”. Segundo ele, a capela busca atender os frequentadores do shopping, oferecendo um ambiente acessível para momentos de oração e espiritualidade.

A Capela São Carlos Borromeu, localizada no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, terá celebrações da Santa Missa em horários fixos. A primeira missa está marcada para a próxima terça-feira, dia 19, às 19h. A celebração será presidida pelo padre Helano Samy, da Paróquia Nossa Senhora da Glória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes do início da realização das missas regulares, o oratório recebeu uma bênção especial do padre Clériston Ferreira, da Paróquia São João Eudes. Esta iniciativa, destaca a Arquidiocese de Fortaleza, pretende ampliar sua presença em locais de fácil acesso, oferecendo a oportunidade de o fiel vivenciar a fé no dia-a-dia.