Caminhada contra intolerância religiosa será realizada no Centro de Fortaleza

O evento é realizado pelo Instituto Carta Magna da Umbanda do Estado do Ceará (ICMU-CE). No dia 15 de novembro também é comemorado o Dia Nacional da Umbanda . Em 2024, a Umbanda completa 116 anos.

A Umbanda é uma religião que combina crenças de povos africanos escravizados e indígenas brasileiros, além de tradições de caboclos, sertanejos, pescadores e até imigrantes, como os turcos. Com o tempo, devido ao preconceito e perseguição, seus rituais incorporaram também elementos do catolicismo e do espiritismo.

Pai Gerson, presidente do ICMU-CE e líder do terreiro da Mãe Maria, destaca o papel histórico do racismo, inclusive o religioso, como um problema enraizado no Ceará e no País, uma "herança do colonialismo". Ele cita a Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas.

“Até hoje essa lei não é cumprida”, lamenta Pai Gerson. “Inclusive, uma simples instalação de arte com a frase “Exu te ama” motiva protesto e pedido de retirada. É esse descaso, é essa intolerância, que precisamos combater".