Fortaleza tem 23 pontos próprios para banho neste fim de semana

Quem está planejando ir à praia neste fim de semana para tomar um bom banho de mar deve ficar atento aos pontos próprios e impróprios nas praias de Fortaleza. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 8, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O setor leste é a área onde se concentra o maior número de pontos próprios aos banhistas, com 12 trechos nas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho.

Além disso, no setor central, as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema oferecem sete pontos próprios, enquanto o setor oeste, que abrange as praias da Leste, da Colônia, do Pirambu e da Barra do Ceará, conta com quatro locais apropriados.