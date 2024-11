Mãe e Padrasto são condenados por decepar órgão genital de menino de cinco anos

Decisão aponta que foram registrados Boletins de Ocorrência por meio da família paterna da vítima relatando maus-tratos sofridos, inclusive com castigos físicos como puxões de orelha e obrigar a criança a ficar de joelhos.

O relatório social do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, apontou marcas no pescoço, rosto, pernas, genitália e nuca, indicando agressão física. O exame de corpo de delito que averiguava a extensão das lesões sofridas pela vítima indicava avulsão traumática do pênis com a necessidade de intervenção cirúrgica, gerando deformidade permanente.

O padrasto e a mãe residiam com a criança e a mulher possuía a guarda. A denúncia do caso foi ofertada pelo promotor Jairo Pequeno.