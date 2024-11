Transporte Intermunicipal Litoral Leste: funcionários protestam contra mudança de empresa

Os manifestantes colocaram pneus, galhos de árvore e cones para bloquear a via. O objetivo, conforme uma funcionária da rodoviária, era impedir que veículos da empresa Crateús estacionem no terminal. O movimento chegou a causar lentidão no trânsito, mas a passagem dos veículos não foi impedida. Os trabalhadores entoavam "queremos trabalhar".

A manifestação ocorreu na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza , local onde está sediado o terminal principal da empresa. Os trabalhadores da São Benedito iniciaram o protesto ocupando as duas faixas da avenida no sentido Benfica.

Cerca de 50 funcionários da empresa de transporte coletivo de passageiros Viação São Benedito realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, 1°, reivindicando o retorno das operações da empresa no Litoral Leste. As linhas passarão a ser operadas por outra empresa, a Crateús.

Não muito tempo depois uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Sem necessidade de atuação dos agentes, uma das faixas foi liberada para a passagem dos veículos. Posteriormente, uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para o perímetro.



O ato foi contido por volta das 14h30min. O POVO esteve no local e constatou a presença de três viaturas da AMC.

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) emitiu um comunicado no último dia 18 de outubro, informando que, a partir do dia 20 daquele mês, as linhas de ônibus Fortaleza/Chorozinho; Fortaleza/Iguape/Barro Preto; Fortaleza/Prainha/Porto das Dunas; e Fortaleza/Aquiraz, deixariam de ser operadas pela São Benedito e ficariam sob responsabilidade da viação Crateús.