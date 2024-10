Voo que ia para Barcelona pousa em Fortaleza após emergência médica

A prática de pousar em outro local anteriormente definida no plano de voo é comum na aviação. O procedimento costuma ser realizado quando a aeronave fica impedida de chegar ao aeroporto de destino e em casos de emergências médicas.

De acordo com a Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto cearense, o avião que levava os passageiros pousou em segurança às 21h33min. O pouso não programado teria acontecido em razão de uma emergência médica de um dos passageiros. A informação dada é que ele teve um mal-estar a bordo. Não foi atualizado qual o estado de saúde do paciente nem sua identificação.

O voo LA8114, da companhia aérea Latam, que partiu de São Paulo com destino a Barcelona, na Espanha, precisou desviar a rota e pousar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 24.

A Fraport afirmou que, após o desembarque do passageiro, o voo seguiu o seu destino conforme o programado. O passageiro foi encaminhado para a UPA Messejana, em Fortaleza, e ainda estaria em observação, durante a manhã desta sexta-feira.

De acordo com a Latam, a aeronave pousou em segurança no aeroporto de Barcelona, às 6h34min, sem outras intercorrências. Em nota, a companhia informou que “seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação e reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”.

