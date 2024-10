Domingo de alegria: famílias aproveitam apresentações e oficinas na Estação das Artes

Para ele, uma das vantagens é a abordagem pedagógica das brincadeiras, especialmente pela oportunidade dos filhos interagirem socialmente com outras crianças.

A psicóloga Aline Gadelha, mãe de Cauã, de 1 ano e 6 meses, concorda com a observação: “Eu gosto de estimular a cultura e o brincar com outras crianças, porque ele é meio tímido.” Aproveitando as músicas, Cauã logo puxou a mãe para dançar no meio da Estação. Mais tarde, no mesmo local, eles estariam vendo um menino — Pedro — sendo levantado por palhaços e rindo, brincando como toda criança deveria.