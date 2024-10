CE: Taxista consegue indenização de seguradora depois de aguardar conserto de carro por mais de um ano

A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou uma empresa a pagar indenização a um taxista que ficou mais de um ano esperando a finalização do reparo de seu carro. A decisão do dia 21 de agosto foi divulgada na última quinta-feira, 3, pelo Tribunal.

Além da reparação pelo sinistro, o taxista deverá receber pelo período sem trabalhar, conforme decisão, que teve relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga.



De acordo com o TJCE, os prejuízos causados por um acidente de trânsito, em fevereiro de 2020, impossibilitaram o taxista de exercer sua função. A colisão aconteceu no viaduto da avenida Raul Barbosa sobre a BR-116, na capital cearense.