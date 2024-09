O 7º Simpósio Multidisciplinar em Oncohematologia e Imunoterapia inicia nessa sexta-feira

Edição do ano passado Crédito: Arquivo pessoal do Dr. Aurillo Rocha.

Nessa sexta-feira, 20, acontece o primeiro dia do 7° Simpósio Multidisciplinar em Oncohematologia e Imunoterapia. O evento, abordará em dois dias assuntos de relevância nas áreas de Oncologia, Oncohematologia e Imunoterapia mediante discussões multiprofissionais. Os encontros ocorrerão no Hotel Gran Mareiro, em Fortaleza. As inscrições são realizadas online e todo seu valor será destinado ao Instituto Povo do Mar (IPOM). Durante a ocasião serão apresentados os principais aspectos de diagnósticos e de tratamento das neoplasias, e contará com palestrantes nacionais e internacionais com temas diversos multidisciplinares. "O evento foi criado pensando-se em trazer inovações, boas práticas de assistência em saúde e debates sobre a vida real. Faltavam eventos amplos desse porte em Fortaleza!", destaca o médico Auríllo Rocha, realizador do evento e diretor do Núcleo de Hematologia do Ceará (NOHC), do Centro de Oncologia e Hematologia (ONCOVIE) e do Instituto Ibispe.

O público será composto por médicos, oncologistas, hematologistas, reumatologistas, patologistas, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, bioinformatas, cientistas da área oncológica e dentistas. “Todo ano uma instituição do terceiro setor é a beneficiada com as inscrições, a apresentação no simpósio e a oportunidade de ganhar visibilidade social através de nossas ações. A ideia é apresentar a instituição e estimular a sociedade a conhecer e ajudar o terceiro setor”, afirma o Dr. Auríllo Rocha. O Instituto Povo do Mar (IPOM) foi a beneficiada desse ano. A instituição, que atua há quase 15 anos na Praia do Futuro, beneficia diversas crianças e adolescentes, com aulas de educação física, surfe, letramento, educação ambiental e outras atividades.