Requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba e entorno é concluída

Nova entrada do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA

As obras de requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba e a urbanização do entorno foram concluídas neste sábado, 14. As intervenções foram executadas pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Considerado um equipamento importante para realização de atividades físicas e eventos festivos, datado desde a década de 1990 durante o governo Juraci Magalhães, ele retorna à comunidade diferente do que estava em 2022, quando apresentava:

Paredes pichadas

estruturas enferrujadas

lixo acumulado na lateral da estrutura

Além do cheiro forte de urina.

Foram realizadas melhorias internas e houve a urbanização do entorno, com a criação de uma praça com piso intertravado e equipamentos voltados para a prática esportiva e o convívio social, como academia de ginástica e pista de skate. O investimento foi de R$ 6,8 milhões. A tinta do ginásio, por conta de ainda estar fresca nesta manhã de sabádo, grudava nos pés das crianças que corriam descalças.

Marcas de tinta fresca das crianças durante a Requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA

Segundo Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), antes, o espaço tinha "uma questão estrutural muito antiga, apeser da estrutura metálica e robusta, ela estava com diversos pontos de atenção precisando de reforma, inclusive algumas telhas estavam caindo." "Fizemos um projeto dividido em duas partes, uma no entorno do ginásio, e outra nas partes internas, onde foi demolida a arquibancada central e foram construídas novas arquibancadas, também fizemos uma área de administração, cantina e banheiros", aponta Samuel. Com a unificação das quadras, conforme o secretário, é possível que o local receba grandes eventos, coloque estruturas temporárias, e faça as festas juninas "que acontecem muito no bairro", diz.



Nova entrada pintada do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA Durante a entrega, aconteceu um torneio de basquete com a participação do Fortaleza Basquete Cearense Sub 22 e do basquete em cadeiras de rodas, aulas de zumba com o projeto "Viver +", uma feira de artesanato com os permissionários da Regional 4 e apresentações de skatistas e dos alunos do Projeto "Cidadão Atleta", que fizeram demonstrações de capoeira, jui-jítsu e karatê. Veja imagens dos eventos deste sábado, 14, no Ginásio Poliesportivo da Parangaba Apresentação de atletas de basquete com cadeira de rodas durante a Requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA Dança do projeto Viver + durante a Requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA Capoeira e outros esportes na Requalificação do Ginásio Poliesportivo da Parangaba Crédito: FABIO LIMA

Lidio Andrade, técnico da Associação D'Eficiência Superando Limites (Adesul) há oito anos e treinador de basquete em cadeira de rodas há quase 20, revela estar "voltando para casa". Isso porque o primeiro treino feito por ele foi no Ginásio da Parangaba. A equipe da Adesul já treinou na Barra do Ceará, no Ginásio Paulo Sarasate, e hoje está no clube Naútico. Ele afirma que o Ginásio Parangaba "estava meio abandonado". Segundo o técnico, o ginásio tinha três quadras poliesportivas. O medo dele são que as duas quadras não consigam suportar a demanda.

A atleta da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas, Ana Kelvia, 30, ressalta que o banheiro é adaptado, e que a linha da quadra feita com tela faz com que tenha como o cadeirante se locomover. O ginásio tem um ambiente amplo para estacionar e também rampa na entrada e saída. Ela, que reside em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, confessa que é mais rápido chegar à Parangaba do que à Beira Mar.