Substituição do nim indiano: saiba como fazer e quais espécies podem substituir

Em nota, a Autarquia Municipal informou que a retirada de árvores em espaços públicos é feita com a abertura de um processo junto a UrbFor, e que os interessados devem solicitar o serviço por meio da Central 156, pelo e-mail, no enderço [email protected] , ou indo presencialmente na sede da UrbFor, no bairro Benfica.

Com muita facilidade, árvores da espécie nim indiano – natural da Ásia – são encontradas em Fortaleza. Mas por ser uma espécie invasora, não há recomendação de seu plantio na Cidade, por apresentar riscos à fauna local. Por isso, existe o interesse na retirada da planta do local para que haja a substituição por uma espécie nativa.

No caso de remoção de árvores em terrenos particulares, a informação repassada é que os proprietários devem entrar em contato com a regional do bairro onde se localiza a casa para que seja solicitada uma autorização de supressão. “É importante ressaltar que o Nim Indiano (Azadirachta indica) não rebrota com facilidade quando é cortado por completo, incluindo a copa e o caule”, detalha a nota.

Quais os benefícios da substituição do Nim por uma arbórea nativa

O professor de Agronomia e coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Lamartine Oliveira, explica que, conforme a Lei de Valorização de Espécies Nativas do Ceará, existe a recomendação da substituição paulatina de espécies exóticas e o nim, além de ser uma planta exótica, é tanbém uma planta invasora.

“O nim traz um malefício para a biodiversidade nativa, já que quando ela é plantada, se expande para além da área plantada, o que diminui o desenvolvimento de espécies nativas. Se o nim se propaga para uma Unidade de Conservação, um parque, em uma área com diversas espécies nativas, ele vai competir — de forma desleal — com as espécies nativas”, explica.