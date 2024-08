"Soldado por um Dia": Batalhão de Caçadores promove evento para crianças no domingo, 25

A ação "Soldado por um Dia" permitirá que a população, em especial as crianças, possam visitar o quartel do 23º Batalhão de Caçadores e desfrutar de várias atividades. Além disso, brindes serão sorteados e haverá exposição das viaturas no local

O 23° Batalhão de Caçadores (BC) Marechal Castello Branco, localizado na avenida 13 de Maio, em Fortaleza, realizará uma ação cívico recreativa chamada “Soldado por um Dia” no próximo domingo, 25, em comemoração ao Dia do Soldado. No evento, a população poderá fazer uma visitação pelo quartel e desfrutar da área verde para praticar atividades físicas e caça ao tesouro. Além disso, um sorteio e uma exposição de viaturas serão realizados.

Segundo o comandante do 23° BC, Alisson Alencar, a ação será para todas as idades e o Batalhão estará aberto para receber todo o público da cidade de Fortaleza. “Teremos diversas atividades elaboradas, especialmente para as crianças”, explica.

Para o público infantil serão oferecidas atividades como pista de cordas e obstáculos, bola militar, caça ao tesouro e camuflagem. Já para os adultos, ele explica que as atividades variam entre exposição de materiais militares, viaturas e carros antigos.