Receita apreende diamantes e telescópio para armas em encomendas postais

Material foi identificado durante fiscalização no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 100 gramas de diamantes lapidados, com alto teor de pureza, e equipamentos de mira telescópica para armas de fogo em duas encomendas postais. Identificação aconteceu durante fiscalização no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza nesta quinta-feira, 22.

Os diamantes, que estavam camuflados em uma revista, vieram do Rio de Janeiro e não possuíam documentação que regulamentasse sua comercialização, como exige a Agência Nacional de Mineração.

Os equipamentos de mira telescópica vieram de Foz do Iguaçu/Paraná e possuíam nota fiscal avulsa, sem a comprovação de importação regular.