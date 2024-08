Gestante e filha de três anos são atropeladas por moto em frente à escola no Mondubim

Uma mulher grávida de sete meses e sua filha de três anos foram atingidas por uma motocicleta enquanto se dirigiam à entrada de uma escola localizada na avenida Waldir Diogo, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira, 21.

A vítima atravessava a via para deixar a filha no Centro de Educação Infantil (CEI) Hilza Diogo. Testemunhas relatam que as duas estavam fora da faixa de pedestre quando foram surpreendidas pelo motociclista. O condutor não ficou no local para prestar socorro.

Conforme a apuração do O POVO, a vítima foi identificada como Luana Rodrigues. Ela e a criança saíram feridas, mas foram socorridas para uma unidade de saúde com ferimentos leves.