Escola Criativa de Jovens Empreendedores Sociais abre inscrições gratuitas

A Escola de Jovens Empreendedores Sociais, que integra as Escolas Criativas da Juventude, está com inscrições abertas no portal da juventude para seus percursos formativos, visando capacitar jovens a transformar ideias em soluções concretas de impacto social.

A iniciativa é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Juventude, e é destinada a jovens de 15 a 29 anos que residem em Fortaleza. O curso é estruturado para orientar os participantes desde a concepção inicial até a implementação de protótipos.

Dividido em módulos como "Da ideia ao produto de empreendedorismo social", "Como encontrar a sua causa social" e "Sustentabilidade e inovação ODS", a capacitação prepara os alunos para identificar problemas sociais relevantes e desenvolver respostas inovadoras e sustentáveis.