Batalha da Rede Juv celebra a cultura ballroom na Granja Portugal

O evento é gratuito e homenageia o Mês da Diversidade com a realização da "DiversiBall", uma festa vibrante e inclusiva que celebra a cultura ballroom Crédito: Alves Win

A 4ª edição da Batalha da Rede Juv (BDR), será realizada neste sábado, 29, a partir das 18 horas, no Farol da Juventude Granja Portugal. O evento é gratuito e homenageia o Mês da Diversidade com a realização da “DiversiBall”, uma festa vibrante e inclusiva que celebra a cultura ballroom, movimento político e de entretenimento que exalta a diversidade. Silvia Miranda, professora e produtora do evento destaca que o objetivo principal desta BDR é "implementar e cultivar o acesso à cultura a sociedades vulneráveis, principalmente o público LGBTQIAPN+". Ela também ressalta os desafios na produção. "São muitos, como o acesso de pessoas mais jovens, que muitas vezes se encontram distantes de várias formas dos polos culturais”, comenta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Miranda explica ainda que as categorias da competição dialogam com a moda, performance, estética e artes visuais. "São todas competitivas e muitas vezes divididas por gênero, o que traz também uma identidade maior para os competidores".



O secretário Davi Gomes acrescenta que eventos como este fortalecem nossa sociedade, promovem a inclusão e destacam o talento e a criatividade da nossa juventude". "A DiversiBall é uma celebração da diversidade e da expressão cultural”. Na programação, a DiversiBall contará com batalhas em diversas categorias, incluindo: - Beginners Performance, categoria destinada para iniciantes em Vogue, que estão desenvolvendo seu perfil de performer;

- Face com Leque, categoria que tem o leque como acessório e analisa rosto, estrutura e elegância facial;

- Runway APT, categoria aberta para todos os gêneros, com foco em pessoas mais experientes nas passarelas;

- Transmasc Realness, Meu Trabalho, categoria para transmasculines servirem sua realidade diária projetando seu trabalho;

- Dramatics Performance, categoria de Vogue Femme para artistas com mais experiência e com o adicional de performances mais energéticas e com acrobacias.