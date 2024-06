Circuito Peter Pan mobiliza corredores contra o câncer infantil

A estudante Rafaela Barreto afirma que aceitou com entusiasmo o convite da tia para participar do circuito. Corredora assídua, ela destaca que este evento é ainda mais importante por seu caráter solidário .

Por volta das 6 da manhã, foi dada a largada sob um cenário chuvoso na capital cearense. No entanto, isso não impediu Rafaela e os muitos outros participantes de seguirem em frente com o objetivo da linha de chegada .

Alinhada ao desejo antigo de ser voluntária, a analista de dados Thaynara Cavalcante, afirma que ficou sabendo do Circuito pelas redes sociais. "Eles postaram, e como eu estou nessa vibe de corrida, eu resolvi participar. Foi minha primeira prova de dez quilômetros e acabou sendo 11. Eu só tinha uma fatia de pizza e um sonho , mas no final deu tudo certo", brinca.

Matheus Albuquerque, um dos organizadores da estrutura do evento, explica que em casos de temporais, são fornecidas orientações aos corredores. Para ele, o essencial é que cada um corra no seu próprio ritmo.

"É mais uma corrida que estou praticando. Essa em especial pela vida, em especial pela oncologia infantil", afirma ela, participante dos circuitos de corrida desde 2022.

Missão Peter Pan

A superintendente Executiva da Associação Peter Pan, Michele Holanda, afirma que a ideia do circuito surgiu da tendência das corridas, que tem mobilizado cada vez mais a sociedade, além do intuito de mostrar o trabalho da Associação.

"E nada mais interessante do que intitular Juntos pela Vida", declara. "A gente juntou muitos parceiros, pessoas que já contribuíram com a causa. As pessoas se juntaram a nós e com chuva, com tudo, isso aqui estava lotado. Vendemos todos os kits com 45 dias de antecedência", ressalta.