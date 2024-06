Policial quebra celular de homem que gravava abordagem policial no Antônio Bezerra

O caso aconteceu no bairro Antônio Bezerra, em maio. Controladoria Geral de Disciplina informou que vai apurar os fatos em âmbito administrativo

Um homem denuncia que foi vítima de uma abordagem policial violenta no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O caso aconteceu no dia 30 de maio e José Antônio Viana Rocha, de 40 anos, alega que um dos agentes tomou seu celular e o quebrou ao jogar no chão.

O homem contou ao O POVO que estava ouvindo música em uma caixa de som na praça que fica ao lado de sua residência, que é sede do projeto social “biblioteca okupação”. De acordo com o seu relato, os policiais perguntaram seu nome, e ele respondeu, porém, seu pai teria chegado em seguida e começado a discutir com os agentes. Diante da situação, José Antônio conta que decidiu então gravar a abordagem policial.



