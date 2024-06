Adolescente de 14 anos é baleada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Uma adolescente de 14 anos foi atingida com tiro na noite desse domingo, 9, na rua Ilha do Bote, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O tiro atingiu o braço direito da vítima, perfurou o corpo e o projétil ficou alojado no tórax. O estado de saúde da vítima é grave, segundo uma fonte da Polícia.

A menina foi primeiramente socorrida no Hospital Frotinha do Antônio Bezerra e depois foi encaminhada ao Instituto José Frota (IJF), no Centro. A ocorrência aconteceu entre 21 e 22 horas.

