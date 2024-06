Prefeitura de Fortaleza premia escolas que foram destaque no projeto Missão Verde

O projeto consiste em uma gincana de coleta seletiva de garrafas PET e latinhas de alumínio entre as instituições municipais de ensino da Capital e integra o conjunto de ações desenvolvidas no Movimento Fortaleza Limpa

A Prefeitura de Fortaleza promoveu na tarde desta quarta-feira, 5, a cerimônia de premiação das escolas municipais que se destacaram no Projeto Missão Verde edição 2023, iniciativa do órgão gestor que tem o intuito de disseminar a cultura da reciclagem.

No evento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) reforçou a importância do projeto na promoção da consciência ambiental para os estudantes das escolas municipais de ensino da Capital.

As instituições que ganharam destaque estão localizadas nos bairros Conjunto Ceará, Cidade 2000, Mondubim, Vila Velha, Rachel de Queiroz, Jardim Castelão, Bom Jardim e Lagoa Redonda.

As redes escolares que ficaram em terceiro lugar receberam um cheque no valor de R$ 2.500 cada. A escola que ficou em segundo lugar recebeu R$ 5 mil, já as que ocuparam o primeiro lugar, o valor foi de R$10 mil.

“A Secretaria de Educação teve essa sacada junto com a Secretaria de Conservação para que, brincando, a galera se divertindo, aprender a fazer o descarte correto de produtos que são recicláveis e, com isso, a gente vem trocando o reciclável por um ativo que foi criado, o recicle, e dessa forma, o estudante troca por um prêmio”, explicou.

A fala do gestor municipal faz referência ao Recicle, que consiste em uma moeda de troca criada para que os alunos convertam o valor acumulado com os itens recicláveis em prêmios, como brinquedos, mochilas, fones de ouvido kids e outros produtos.

“Estimula a criançada a pesquisar, investigar, a aprender, a colher os materiais recicláveis e a dialogar com as famílias, porque a criança tem um poder muito grande de fornecer conhecimento aos pais e familiares, então eles levam todo esse aprendizado da escola pra casa e em casa eles serão multiplicados. Além disso, tem o reconhecimento que eles recebem, porque é um retorno muito bacana, eles trocam o material que eles colocaram em moedas e eles recebem brinquedos educativos”, explicou o secretário de Educação de Fortaleza, Jefferson de Queiroz Maia.

O titular da pasta acrescentou que 193 escolas municipais aderiram ao projeto, neste primeiro momento, 193 instituições e agora, no novo movimento de 2024, o número suplanta 500 unidades de ensino.

“Isso é uma prova importante do sucesso do programa e do quanto ele representa na cidade”, reforçou o secretário.

Ilhas ecológicas

Durante a cerimônia de premiação, o prefeito José Sarto reforçou que foram instaladas ilhas ecológicas em 30 equipamentos da prefeitura. O instrumento consiste em duas lixeiras de metal redondas na parte superior, cada uma com circunferência para receber sacos de lixo de até 100 litros e dois contêineres subterrâneos com capacidade de mil litros cada. O resíduo que é descartado na “boca” da lixeira cai diretamente no contêiner. A coleta é feita por meio de um sistema hidráulico de pressão e está incluída na coleta domiciliar.