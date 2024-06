Caso Jamile: TJCE decide nesta quarta-feira se advogado Aldemir Pessoa irá a júri popular

Advogado é acusado de ter matado a empresária em 2019, com quem namorava à época. Recurso quer anular processo que tramita na 4ª Vara do Júri

Réu por feminicídio e sem nunca ter sido preso, o advogado Aldemir Pessoa Junior, saberá nesta quarta-feira, 5, se será mantida sua condição de pronunciado, que pode levá-lo a júri popular. Ele é acusado de ter matado com um tiro, em 2019, a empresária Jamile de Oliveira Correia, de 47 anos, com quem namorava à época. O caso aconteceu no próprio apartamento da vítima, no bairro Meireles

A decisão será tomada pelos desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em sessão ordinária. Os magistrados vão avaliar o recurso apresentado pela defesa de Aldemir, contra a pronúncia definida pela 4ª Vara do Júri de Fortaleza.

Jamile morreu no dia 31 de agosto de 2019. Na madrugada do dia anterior, após ter sido atingida por um disparo, a empresária foi socorrida até o Instituto Dr. José Frota (IJF), chegou a ser operada, mas não resistiu. Aldemir disse em depoimento que Jamile teria tentado suicídio. Ele alega inocência pela morte.