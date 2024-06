Balneabilidade em Fortaleza: nove praias estão próprias para banho; veja

Praia de Iracema e dos Crush estão próprias para banho Crédito: AURÉLIO ALVES

Dos 33 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas nove praias estão próprias para banho. As informações são do boletim semanal divulgado pelo órgão, válido desde a última segunda-feira, 27, até domingo, 2. O documento analisa as praias em três setores: Leste (Praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba), Centro (Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema) e Oeste (Praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará).

Ao todo, 24 praias estão impróprias para banho e 9 pontos estão adequados para os banhistas. O setor Centro tem o maior número de praias próprias para banho, com seis trechos. Três deles na Praia do Meireles - na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, na altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-Vidas 06 e na altura da avenida Rui Barbosa, no Aterro - e três na Praia de Iracema, na altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho, na altura da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica, e na Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior. Já o setor Leste, três praias estão próprias para banho, incluindo apenas um trecho da Praia do Futuro, na altura da avenida Carlos Jereissati, além da Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.