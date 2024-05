Ciclofaixa de Lazer Cultural ocorre neste domingo, 19, com rotas para quatro museus de Fortaleza

Evento terá concentração no Parque da Liberdade, com concentração às 8h. Os participantes vão poder visitar museus da Capital

Ciclistas poderão realizar uma ciclofaixa cultural, promovida pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). Com apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os participantes poderão visitar cinco pontos museológicos de Fortaleza. O evento acontece neste domingo, 19, e a concentração será no Parque da Liberdade, no Centro, às 8h, com saída às 9h30.

O passeio vai acontecer por quatro museus da Capital: a Casa Barão de Camocim, Museu Ferroviário Estação João Felipe, Museu da Indústria e Memorial do Paço. A ação faz alusão à “Semana de Museus”, que acontece entre os dias 13 e 19 de maio.

A visita proporciona aos ciclistas o conhecimento sobre a cultura e a história de Fortaleza. Os participantes serão recebidos no lugar de concentração com apresentação musical do cantor Paulo Marinho. Além disso, serão entregues folders com o trajeto e lista de museus da Capital.