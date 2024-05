Fortaleza recebe congresso brasileiro e latino-americano de cirurgia robótica

O evento nacional deve reunir mais de dois mil médicos no Centro de Eventos do Ceará, na capital cearense

Entre os dias 16 e 18 de maio, Fortaleza receberá um evento nacional dedicado à cirurgia robótica. Será o 17º Congresso Brasileiro de Videocirurgia e o 6º Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Cirurgia robótica , realizados no Centro de Eventos Ceará, no bairro Edson Queiroz.

Realizada pela primeira vez no País em 2008, as cirurgias robóticas apresentam uma nova revolução tecnológica na medicina.

De acordo com o médico Carlos Eduardo Domene, presidente da Sobracil, esse método já é um grande sucesso no Brasil, e é muito importante para o Nordeste sediar um evento dessa magnitude.

“Trazer para o Nordeste os principais cirurgiões do Brasil e muitos do exterior para divulgar as mais recentes aquisições em cirurgia avançada contribui para elevar o nível dos cirurgiões locais e proporcionar cirurgia de ponta para os pacientes”, ressalta.

Sendo um dos pioneiros da cirurgia robótica no Brasil, o médico explica a importância da técnica para a medicina e para o benefício de pacientes que precisem passar por procedimentos cirúrgicos.

Domene explica que várias são as cirurgias que vêm dando ótimos resultados quando realizadas com o auxilio do robô, dentre elas as de próstata e cirurgias que necessitam de uma habilidade técnica extrema do cirurgião, por exemplo, a cirurgia de intestino em casos de câncer de reto.

“As cirurgias robóticas são o passo seguinte para a introdução de novas ferramentas digitais, inteligência artificial, internet das coisas, telecirurgia e várias outras tecnologias para benefício dos pacientes", afirma o médico.

Ele ainda ressalta outros pontos positivos desse tipo de tecnologia: "As cirurgias robóticas tornam os os procedimentos menos invasivos, mais seguros, com menos dor e melhor e menor recuperação pós-operatória".