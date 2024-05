O que faz um bibliotecário?

A informação registrada pode ser um livro, uma revista, um jornal impresso, um arquivo digital em PDF, ou mesmo uma reportagem jornalística de rádio e de televisão. Portanto o conceito de informação advindo da Biblioteconomia, transcende as fronteiras que estamos familiarizados no jornalismo.

Professora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), a bibliotecária Cyntia Chaves considera que os bibliotecários podem atuar em várias outras searas “por dominar as técnicas de organizar acervos, independentemente de seu formato e do suporte”.

Para além das questões tradicionais, a bibliotecária da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) Luciana Martins afirma que um dos ambientes que o bibliotecário pode trabalhar é em uma empresa jornalística, arquivando e indexando as notícias em um acervo, por exemplo.

A professora Cyntia Chaves destaca a função social do bibliotecário sob dois vieses. "O primeiro diz respeito ao excesso de informação disponível, carecendo, constantemente, de uma ordenação que lhe traga sentido e que facilite sua recuperação", pontua. "O segundo sob o prisma do domínio das tecnologias. Para dominar o diálogo desse ambiente com o público e inovar as possibilidades de disponibilizar informação, assegurando-lhe qualidade e legitimidade".

Para a professora Cyntia Chaves, com o amplo acesso que se tem “às tecnologias de informação e comunicação, houve mudanças significativas na atuação desse profissional”, sem entretanto mudar o objetivo da atuação.

Apesar de uma ampla possibilidade de atuação, alguns profissionais destacam a falta de valorização da profissão. Chaves considera que as pessoas até conhecem a profissão, mas é preciso apresentar a atuação do bibliotecário para além de livros e acervos físicos.

Há também os preconceitos e estereótipos, de que “bibliotecários são senhores e senhoras idosos de óculos que pedem para fazer silêncio toda hora", avalia Denise Marques. "A gente sabe que o leque de locais para o trabalho é enorme (...) Se as pessoas soubessem o quanto um bibliotecário tem a contribuir, não faltaria bibliotecária em nenhuma empresa, em qualquer segmento que fosse e não só nas bibliotecas”.

Além dessas questões, há uma reivindicação para o aumento de vagas nas bibliotecas, como destaca Luciana Martins, lembrando a “lei 12.244 de 2010 que regula a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino, não só instituições de ensino públicas e privadas”. Objetivo é que todas as bibliotecas tenham profissionais atuantes até o ano de 2028. Ainda é comum nas redes de ensino a atuação de outros profissionais, como professores que são remanejados para atuarem em bibliotecas escolares.

Curiosidades sobre a área de biblioteconomia

O que é um documento?

Ainda é motivo de muita discussão na área da Ciência da Informação, mas se a Biblioteconomia e suas irmãs trabalham fazendo a gestão da informação registrada em documentos, qual seria o conceito do documento?

Uma das correntes teorias mais aceitas é da bibliotecária francesa Suzanne Briet, que considera que documentos, são evidências de algo, ou seja, um livro, e uma evidência de algo intencionalmente produzido, ele é evidência das informações contidas nele.

Uma pedra na natureza é apenas uma pedra, mas no museu ela ganha um outro significado. Ele é evidência de algo, não foi intencionalmente produzida para tal mas considerada como. Em resumo, o documento é intencionalmente produzido ou assim considerado.

Prima do Jornalismo

Sim, isso mesmo que você leu. A Biblioteconomia é prima do Jornalismo, mas calma, vou te explicar o porquê. Lembra que lá no início da matéria falamos que a Biblioteconomia estava dentro de uma área maior chamada Ciência da Informação? Pois bem, segundo a divisão do Ministério da Educação (MEC) a Ciência da Informação e a Comunicação Social, estão dentro de uma grande área chamada Comunicação & Informação, fazendo portanto as mesmas serem classificadas como irmãs.

Se a Ciência da Informação é a mãe da Biblioteconomia, e irmã da Comunicação Social, portanto a “Biblio” e suas irmãs são primas do Jornalismo e também da Publicidade e Propaganda.

As três Marias

Já falamos da Biblioteconomia e suas irmãs, que são duas, Arquivologia e Museologia, mas existem diferenças e semelhanças entre elas. A semelhança é a preocupação com a guarda de documentos e de informações, porém a diferença é a função que esses documentos têm. Pelos profissionais elas são chamadas de “três Marias”.

Para tornar a explicação mais tangível, pense em um livro acadêmico muito requisitado no acervo de uma biblioteca onde ele tem um função de pesquisa. Agora, pense no mesmo livro no acervo do arquivo da editora que o publicou, onde ele fica guardado como memória da própria empresa. Por último, para completar a compreensão, pense que muitos anos depois as teorias presentes neste livro foram superadas. Ele é apenas um objeto com valor de memória para sociedade, que pode ser, por exemplo, pela importância histórica que teve o autor do livro.

O que são as Unidades de Informação?

Esse é o termo utilizado para designar de forma geral bibliotecas, arquivos e museus. Segundo o autor Michael Buckland, as Unidades de Informação, são quaisquer unidades que coletam, tratam, organizam e disponibilizam documentos que tenham valor informacional.

Onde estudar?

No Ceará, o curso de Graduação em Biblioteconomia é ofertado de forma presencial pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus do Benfica na Capital. O curso é o único ofertado de forma presencial em Fortaleza. Fora da Capital, é possível realizar o curso em Juazeiro do Norte, onde ele é ofertado pela Universidade Federal do Cariri.

Para quem já tem uma formação e deseja realizar um curso de pós-graduação, é possível cursar o Mestrado em Ciência da Informação oferecido pela UFC no mesmo local do curso de graduação em Biblioteconomia. Há também a opção de cursar o Mestrado Profissional em Biblioteconomia em Juazeiro do Norte, ofertado pela UFCA. Para além dessas possibilidades, é possível cursar a graduação em instituições privadas no formato EAD.