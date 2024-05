Rádio O POVO CBN conquista três colocações em prêmio do Poder Judiciário

"Compartilho essa conquista com toda a equipe. É um reconhecimento importantíssimo para reafirmar o nosso compromisso com o jornalismo profissional", diz.

Emissora alcançou posições no eixo: Superior Tribunal Militar, o Guardião da Hierarquia e da Disciplina das Forças Armadas. O repórter Luciano Cesário ficou com o 1° lugar com a reportagem “Acervo Vivo: Superior Tribunal Militar une memória e inclusão para a digitalização de arquivos”.

A Rádio O POVO CBN conquistou, na noite desta quarta-feira, 24, três colocações no I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – 35 anos da Constituição Cidadã , do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veículo ficou com o 1°, 2° e 5° lugar na categoria áudio.

"O ponto de partida foi o projeto de digitalização do acervo histórico da Justiça Militar da União — a mais antiga do Brasil, cuja participação majoritária é de pessoas com deficiência. Mostramos como as atividades do projeto ajudaram os integrantes a superar inseguranças e dar um novo sentido às relações interpessoais", explica ainda.

Ele ainda levou o 2° lugar com o trabalho “Presidente do Superior Tribunal Militar defende ampliação da Justiça Militar nos estados”, junto ao produtor Alan Dantas. Já a reportagem “Entrevista com o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar”, do jornalista Jocelio Leal de Oliveira, ficou em 5º lugar. Emissora foi a que mais emplacou trabalhos no eixo na final.