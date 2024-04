Vacinação em Fortaleza: veja programação deste sábado, 13, e domingo, 14

Adultos e adolescentes deverão trazer os seguintes documentos originais: CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e identidade. Em caso de segunda dose, é necessário levar o cartão de vacinação. Os adolescentes poderão trazer certidão de nascimento junto com documento com foto caso não possuam RG.

A população poderá se dirigir aos postos de saúde Irmã Hercília, no bairro de São João do Tauape e Mattos Dourado, na Edson Queiroz, para receber as doses da vacina. O horário de atendimento será das 8h às 16h30.

As crianças atendidas deverão possuir Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança, que pode ser certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será exigida a apresentação da documentação do responsável, sendo necessário comprovante de residência atualizado e documento original com foto do responsável pela criança.

Pessoas imunossuprimidas deverão trazer documentação que comprove a imunossupressão.

Vacina para Covid-19

Serão disponibilizadas três doses da vacina contra a Covid-19 e a vacina bivalente estará disponível para maiores de 12 anos.