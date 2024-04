Médicos denunciam alterações de contratos de trabalho e precarização nas UPAs de Fortaleza

UPA Vila Velha tem lotação e demora no atendimento aos pacientes Crédito: FÁBIO LIMA

Médicos que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza estão denunciando as novas empresas responsáveis pela gestão dos equipamentos. Eles afirmam que houve alteração das formas de contratação do corpo médico, que passou de CLT para Pessoa Jurídica (PJ). Os profissionais também apontam demissão de funcionários, falta de segurança e exclusão de benefícios após nova gestão. As empresas assumiram os equipamentos de saúde em fevereiro deste ano após vencerem chamada pública da Prefeitura de Fortaleza, em dezembro passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As empresas tratam-se da Viva Rio, que assumiu a gestão das UPAs Vila Velha, Bom Jardim e Cristo Redentor; e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que passou a gerir as UPAs Itaperi, Edson Queiroz e Jangurussu. Todos os equipamentos de saúde citados são de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No entanto, neste mês, as empresas enviaram um comunicado em conjunto voltando atrás quanto ao pagamento por PJ individual e, conforme a denúncia, foi lançado o ultimato no último dia 14 de março: “Só trabalha na UPA pela PJ do serviço”. Conforme uma médica da UPA Vila Velha, que preferiu ficar em anonimato, a modalidade PJ de serviço afeta os direitos e expõe dados dos profissionais. “Esse formato não deixa de ser uma espécie de sociedade, porque você vai se juntar com outras pessoas que você não conhece, onde nossos dados seriam expostos e estaríamos envolvidos com outras pessoas que não conhecemos. Eles só comunicam, não falam com a gente”, disse. Ainda segundo a médica, o formato de PJ serviço também afeta o valor que deveria ser recebido. “Cada vez que eles inventam um novo método de sociedade, arranjam uma forma de ganhar dinheiro em cima do que a gente recebe. Eles cobram taxas para administrar aquela PJ. Eles estão pagando menos do que a gente recebia antes”, afirma. De acordo com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB/CE), Rafael Sales, as empresas só podem mudar as modalidades de contratação mediante as regras do edital da chamada pública para as gestões. “Se ele [edital] delimitou que as empresas contratadas precisam necessariamente seguir um padrão de contratação de trabalhadores, isso deve ser observado. Se for omisso, pode dar margem para a empresa fazer contratações da forma que ela achar mais conveniente”, explica Sales.