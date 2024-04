Morre Raquel Barroso, gerente de comunidades do YouTube e ex-criadora de projetos do O POVO

A profissional trabalhava como gerente de comunidade e parcerias no YouTube, por meio da empresa Alphabet Inc., e já integrou o Grupo de Comunicação O POVO.

Jimmy acompanhou as etapas da vida de Raquel, o casamento com o diretor geral da SAE Digital, Bruno Veras, do qual foi padrinho até sua transferência. “Ela era uma pessoa muito querida na empresa, muito humilde. Caiu como uma bomba quando disse que ia ter que sair”, explica. A criadora de projetos passou a viver em São Paulo, acompanhando o marido que havia sido promovido.

“Tinha um conhecimento técnico, um networking absurdo. Todo evento que exigia essas valências de sofisticação ela dava um show sempre”, conta Jimmy Lucas, gerente de Negócios Digitais & Marketing do O POVO . Ambos entraram na empresa no mesmo período, quando criaram uma relação de trabalho e amizade.

Lá, passou a atuar no núcleo de negócios no mercado nacional, na área comercial do O POVO, indo posteriormente para a Alphabet Inc, onde atuou no YouTube. Além disso, nesse período - pré-pandemia -, estudou na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), onde teve um projeto reconhecido no fim do curso, chegando a ganhar ingressos para a final da Champions League, com tudo pago.

“Tamanha a qualidade que ela apresentou. Nível acadêmico acima da média e um ser humano incrível. Ainda é um choque para todo mundo perdê-la”, diz Jimmy.

Raquel comentou em 2022 sobre a descoberta de uma doença, que iniciou como um câncer de mama em 2019. O compartilhamento veio por meio de suas redes sociais, com o intuito de provocar identificação e orientar pessoas que passavam pelo mesmo que ela.

O tratamento foi intenso e acompanhado pelos amigos. Durante todo o processo, os relatos são de uma pessoa que queria compartilhar a própria história como uma “alavancagem de esperança”, com um olhar de superação, que carregou durante toda sua vida pessoal e profissional. “Não romantizo dores. Eu prefiro falar sobre os ganhos, que são a maioria e suja contemplação reinventa a vida”, escreve ela em uma publicação.

"Importância dos dias”

No último escrito, de 31 de dezembro de 2023, ela segue com o mesmo pensamento e reafirma a própria consciência adquirida “da importância dos dias”. “Não estou no automático. No mais, é fazer teu corre, não sabotar o outro e continuar se comprometendo com o que você quer. A vida não é uma receita de bolo, tampouco sou guru de qualquer coisa, mas tenho pra mim que é sobre isso.”