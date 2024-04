Circo Americano realizará sessão adaptada para pessoas com autismo e PCDs

Já na segunda edição, o evento promete ser mais inclusivo para chamar o público com deficiência, autismo e TDAH no domingo, 24

O Circo Americano relembra que a Pessoa com Autismo (TEA) e/ou TDAH e Pessoa com Deficiência (PCD) não paga ingresso - apenas seu(s) acompanhante(s), onde um deles tem direito à meia-entrada, conforme previsto em lei.

Para tornar o espetáculo acessível, as luzes serão suavizadas, a trilha sonora será acústica e serão retirados os atos que produzem muitos ruídos e distrações ao público. O número do globo da morte, por exemplo, não é realizado.

O Circo Americano, atualmente cumprindo turnê em Fortaleza, vai realizar sessão adaptada do espetáculo circense para pessoas com deficiência, autismo e TDAH, no dia 24 de março, domingo, às 10h30min.



Serviço



O que: Sessão do Circo Americano adaptada para PCDs e pessoas com autismo

Quando: 24 de março (Domingo)

Horário: 10h30min

Local: Circo Americano - Av. Washington Soares 1000, de frente ao Centro de

Ingressos: Bilheteria no local ou no site www.circoamericano.com.br - variam de R$ 35 a R$ 100