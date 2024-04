Comandante recebe PM de ocorrência em que vendedor morreu em abordagem policial

O soldado envolvido na ocorrência em que um vendedor morreu durante abordagem policial no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, foi recebido pelo coronel comandante-geral da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 18. “Na oportunidade, foi ratificado o apoio institucional ao SD Nery e à busca contínua pela justiça”, afirmou em publicação no Instagram a corporação.



Além do coronel Klênio Savyo, também recebeu o PM o secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o delegado Ângelo Filardi. Acompanharam o soldado, o tenente Coronel Ozéas, comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), onde Nery é lotado; e o capitão Maximiano e a tenente Michelly, também do BPTur.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na edição de sexta-feira, 15, do Diário Oficial do Estado (DOE), foi publicada a portaria que afastou preventivamente por 120 dias o soldado Erick Nery de Oliveira. O caso ocorreu por volta das 0 hora do dia 12 de março na avenida Beira Mar, altura da “Praia dos Crushs”.