Praia de Iracema está imprópria para banho neste fim de semana

Dos 33 trechos da orla de Fortaleza monitorados, apenas seis estão próprios para banho neste fim de semana. São dois a menos, quando comparado à semana anterior, quando eram oito trechos. Entre os 10 pontos da Praia do Futuro, três estão próprios; enquanto que dos 10 pontos das praias do Meireles e Iracema, são apenas dois aptos para banho.

A análise feita pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) considera as praias em três setores: Leste (Praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba), Centro (Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema) e Oeste (Praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará). A coleta de amostras da água para análise foi feita na última segunda-feira, 11, e as informações são válidas até o domingo, 17.