Semáforos da avenida Eduardo Girão amanhecem apagados nesta sexta, 16

Falha no funcionamento dos equipamentos teria sido causada por furto de fios

Parte dos semáforos da avenida Eduardo Girão, localizada no Bairro de Fátima, em Fortaleza, amanheceram apagados nesta sexta-feira, 16. Os equipamentos nos quais a falha de funcionamento foi registrada estão localizados nos cruzamentos com a avenida Deputado Oswaldo Studart e com a rua General Silva Júnior.

Leia mais Caminhonete derruba poste na avenida Litorânea, no Eusébio

Sobre o assunto Caminhonete derruba poste na avenida Litorânea, no Eusébio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que organizam o trânsito nos trechos afetados, a instabilidade foi causada por furto de fios.