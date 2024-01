Cearense de 13 anos é aprovado no vestibular da Uece com nota máxima na redação

O jovem foi aprovado em 1º lugar no bacharelo de Letras Português na instituição de ensino superior

O jovem Alexandre Monte, de apenas 13 anos, conquistou o primeiro lugar no curso de bacharelado Letras Português na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com esta, o cearense acumula três aprovações em vestibulares, além das participações em olimpíadas como a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a Copernicus.

O aluno da rede particular de ensino tirou nota máxima na redação da Uece. Ele conta que fez aulas preparatórias ofertadas pela escola e treinou a escrita da redação em casa.

“Para a Uece eu tive aulas de preparação, além da resolução de questões de materiais de provas antigas. Sobre a redação, os professores usaram muito da teoria da redação da Uece, explicavam os diferentes gêneros textuais, e, em casa, eu treinava redação a cada dois dias.”