Confira quais postos de saúde funcionam neste fim de semana em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação dos postos de saúde que funcionarão neste fim de semana, dias 27 e 28, para a aplicação das vacinas de rotina, antirrábica e contra a covid-19.

Os postos que prestarão atendimento à população da Capital são o Irmã Hercília Aragão, que funcionará sábado e domingo, no bairro São João do Tauape. O posto Mattos Dourado, funcionará só no domingo, no bairro Edson Queiroz. O horário de funcionamento dos postos é das 8 às 16h30min.

Para se vacinar é necessário levar documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado.