Casa da Criança e do Adolescente passa a ter atendimento 24 horas

A Casa da Criança e do Adolescente agora passa a ter um novo horário de funcionamento com regime de plantão 24 horas. O funcionamento vai ocorrer de domingo a domingo, incluindo feriados. A instituição, coordenada pela Secretária da Proteção Social (SPS), fica localizada no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, e possui uma rede de atendimento com proteção para crianças e adolescentes que tenham passado ou sido testemunhas de violência grave.

De acordo com a titular da SPS, Onélia Santana, o atendimento com esse novo horário vai aprimorar ainda mais o trabalho realizado pelas equipes especializadas.

“Este equipamento surgiu para integrar serviços do Tribunal de Justiça, Delegacia Especializada, Assistência Social, Defensoria Pública e Ministério Público em um só lugar, para crianças e adolescentes que sofreram com violência física, sexual, psicológica ou institucional”, ressalta Onélia.