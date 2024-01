Metas de Ano Novo: por que são feitas e não cumpridas?

Com a chegada de um novo ano é comum as pessoas mergulharem em uma introspecção a respeito do que fizeram durante o período que passou e o que farão no ano seguinte. Criar uma lista de metas para cumprir no ano vindouro é uma forma motivadora de começar um novo ciclo. Afinal, existe uma maneira correta de planejar as metas de início de ano? Quais objetivos devem ser priorizados? E, principalmente, como cumpri-los?

Antes de tudo é necessário entender como surgiu esse costume e por que é tão presente a necessidade de reafirmar novas atitudes e realizações para o ano subsequente. A tradição de criar metas de Ano Novo remonta a tempos antigos e tem origens em diversas culturas ao redor do mundo.

Uma das principais referências dessa prática é a civilização babilônica, por volta dos anos 2000 a.C. No início do Ano Novo, que coincidia com o equinócio da primavera, os babilônios festejavam o Akitu, celebração na qual faziam promessas aos deuses, comprometendo-se a cumprir suas obrigações e pagar dívidas.