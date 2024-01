Estácio lança cursos gratuitos de férias; veja quais são ofertados

Com capacitações para diversas áreas, a Estácio lança curso de férias gratuito. As aulas vão ocorrer nos campis da Parangaba, Centro e Via Corpvs, nos dias 15 a 26 de janeiro, de forma presencial.

"Acreditamos que a aprendizagem não deve ser limitada a determinados períodos do ano, e os cursos de férias representam uma excelente maneira de continuar crescendo intelectualmente, mesmo durante os recessos acadêmicos", afirmou o reitor da Estácio Ceará, Josué Viana,

Ele explica ainda que a iniciativa oferece uma oportunidade única de aprimoramento e desenvolvimento de habilidades específicas. Há capacitações nas áreas de economia criativa, negócios, saúde, tecnologia e jurídica.