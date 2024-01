Fortaleza registra mais de 5 mil quedas de idosos em 2023; saiba como prevenir

Quedas podem ser mais graves em idosos. Acidentes podem ser prevenidos por meio de cuidados com a saúde do idosos e medidas no ambiente

Quedas domésticas podem ocorrer em qualquer idade. Na velhice, contudo, elas podem ter consequências mais graves. Conforme dados do Instituto Doutor José Frota (IJF), referência em trauma no Estado, foram realizados 16.671 atendimentos por queda da própria altura neste ano até o fim de novembro. Do total, mais de 30% (5.040) são de pacientes com mais de 60 anos.

As quedas da própria altura são aquelas em que a pessoa cai do próprio nível do corpo. Em 2022, foram 17.205 atendimentos no total. A maioria é causada pelas próprias condições de saúde do idoso, como desmaio ou desequilíbrio, ou por fatores externos como um tropeço ou escorregão.



Rafael Pinheiro, geriatra e coordenador médico da Casa de Cuidados do Ceará, destaca que as quedas são um problema de saúde pública e a principal causa de morbimortalidade. As consequências da queda podem desencadear outros problemas.