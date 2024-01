Juventude Digital Festival: inscrições seguem abertas até sexta, 15

Evento que reunirá apresentações, palestra, oficinas e outras atividades ocorrerá entre os dias 16 e 17 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará

A Prefeitura de Fortaleza realiza no próximo fim de semana, nos dias 16 e 17 de dezembro, mais uma edição do Juventude Digital Festival, no Centro de Eventos. O festival tem como objetivo celebrar a cultura digital em Fortaleza. A participação é gratuita e aberta ao público, e as inscrições podem ser feitas pelo site do Juventude Digital até sexta-feira, 15 de dezembro.

O tema da terceira edição do festival será "Conectando Futuros". Durante os dois dias de evento, a convenção contará com uma programação diversa de palestras, oficinas, apresentações musicais, campeonatos gamers e rodas de conversa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O JD Festival terá ainda uma feira de empregabilidade em tecnologia, na qual os participantes poderão conversar com representantes de grandes empresas do setor de tecnologia sobre processos seletivos, pré-requisitos e vagas.