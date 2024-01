Fortaleza amplia vacinação contra Covid-19 após 22% de adesão populacional

O objetivo é vacinar o maior número possível de pessoas, oferecendo a proteção necessária contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as variações que surgiram posteriormente, incluindo a ômicron.

A ampliação da vacina bivalente contra Covid-19 atende dois públicos específicos, sendo eles idosos que necessitam da dose de reforço, imunocomprometidos acima de 12 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde (MS), e a primeira dose para adolescentes a partir de 12 anos, seguindo o protocolo do Governo do Estado, que vai até o dia 15 de dezembro.

Um novo mutirão de vacina contra a proliferação da Covid-19 será realizado neste sábado, 9, no município de Fortaleza . Atualmente, apenas 22% dos residentes da Capital possuem a cobertura do esquema da vacina bivalente completa, aponta último balanço da Prefeitura.

Neste fim de semana, 16 postos de saúde estarão abertos espalhados pelas regionais de saúde I a VI, das 8 horas às 16h30min. Também estarão disponíveis durante a ação as vacinas de influenza e rotina ofertadas pelo Sistema único de Saúde (SUS) para todas as faixas etárias.



De acordo com o balanço mais recente lançado pela Prefeitura municipal, no último sábado, 2 de dezembro, a iniciativa aplicou, ao todo, 7.439 vacinações, sendo elas 3.484 contra a Covid-19, 2.749 contra a influenza e 1.206 vacinas de rotina. Desde o início da vacinação contra Covid-19, 7.331.781 doses monovalentes foram aplicadas, além de 446.019 doses da vacina bivalente.

É preciso ter em mãos ao chegar na unidade de saúde os documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.



Imunossuprimidos precisam levar a documentação que comprove a deficiência. Crianças devem apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário o comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Aparição de sintomas ou assintomáticos



Quem apresentar sintomas da Covid-19 deve injetar a vacina 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Em casos negativos para o coronavírus, mas com quadro de síndrome gripal e com sintomas leves, tais como: coriza, espirros ou tosse, não há contra indicação. Em caso de febre, o recebimento da vacina deve ocorrer 48 horas após o desaparecimento do sintoma.



Esquema vacinal



1ª dose: crianças a partir de 6 meses;



2ª dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação;



3ª dose: crianças a partir de 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que receberam CoronaVac no esquema primário, crianças de 5 a 11 anos e pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses;



4ª dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses;

Bivalente: fortalezenses acima de 12 anos, que tenham tomado, pelo menos, primeira e segunda dose da vacina contra a covid-19, imunossuprimidos de 12 anos a 17 anos, 11 meses, 29 dias e pessoas com comorbidades a partir de 12 anos; 2ª dose bivalente: fortalezenses acima de 60 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos que tenham tomado a dose bivalente há pelo menos seis meses.



Onde se vacinar no dia 9/12:



Regional de saúde I

Posto de Saúde Fernando Façanha (Rua Rio Tocantis, s/n - Jardim Iracema)

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)