Moradores reclamam de rua esburacada em bairro de Fortaleza

Populares que trafegam cotidianamente pela rua L, no bairro José Walter, em Fortaleza, têm encontrado dificuldades devido aos buracos na via. Prefeitura Municipal alega que fez vistoria técnica no local e diz que "projeto de pavimentação asfáltica passa por estudo de viabilidade e orçamento".

Edson Vieira Rodrigues, 40, mora na área há seis anos e conta que a rua, situada no Loteamento Parque Montenegro II, nunca foi asfaltada.