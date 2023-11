Palestra sobre filosofia e "os desafios do mundo atual" acontece em Fortaleza

O evento do dia da filosofia tem como objetivo fazer com que os participantes explorem a filosofia como canal de enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo

A palestra "Filosofia: lucidez para enfrentar os desafios do mundo atual" ocorre em Fortaleza, no próximo sábado, 18, em referência ao Dia Mundial da Filosofia - lembrado no próximo dia 16. O evento terá como palestrante a filósofa Lúcia Helena Galvão, professora da Organização Internacional Nova Acrópole, que realiza o evento.

O evento do Dia da Filosofia tem como objetivo fazer com que os participantes explorem a filosofia como canal de enfrentamento aos desafios do mundo contemporâneo. Palestra acontecerá no Hotel Mareiro, na avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. Os interessados em participar do evento podem garantir a vaga por meio do site.

Serviço

Palestra do Dia Mundial da Filosofia com a filósofa Lucia Helena Galvão

Local: Auditório Hotel Mareiro

Endereço: Avenida Beira Mar, 2830 - Meireles

Sábado, 18, às 10 horas