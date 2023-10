Insituto Povo do Mar comemora 13 anos de existência com festa no Vicente Pinzon

Neste sábado, 14, o Instituto Povo do Mar completa 13 anos de existência e trabalho em benefício das crianças e adolescentes do bairro Vicente Pinzón em Fortaleza. Fundado em 2010, o IPOM por iniciativa de quatro amigos surfistas que frequentam a praia do Titanzinho, atua de forma gratuita na comunidade.

Desenvolvendo atividades sociais educativas e esportivas, o instituto atende mais de 500 meninos e meninas acolhidos por cerca de 30 colaboradores que abraçaram a causa e vestem a camisa da instituição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comemoração acontecerá na Praça D. Helder Câmara com várias atrações. A diretora do IPOM, Fabrini Andrade, diz que a instituição acredita que o amor salva vidas e que isso guia a missão do instituto desde o início.